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Рост цен на бензин в США побил очередной рекорд
12 Мая 2022 16:11

Рост цен на бензин в США побил очередной рекорд

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе цены на топливо в США достигли высоких отметок. Эксперты считают, что проблемы со стоимостью бензина в ближайшее время не пройдут, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена на обычный бензин в США во вторник составила $4,37 за галлон (0,96 центов за 1 литр). Цены на дизельное топливо также достигли рекордных $5,55 за галлон.

Текущая цена побила предыдущий рекорд, установленный в начале марта. Однако с поправкой на инфляцию, цены на газ еще не превысили рекорд 2008 года, который сегодня составляет более $5 США за галлон.

Растущие цены на АЗС усиливают инфляционное давление на потребителей в США. Уровень инфляции достиг 40-летнего максимума в марте 2022 года после того, как индекс потребительских цен вырос на 8,5% в годовом исчислении.

Эксперты США отмечают, что населению страны необходимо привыкнуть к высоким ценам на бензин.

«Мы не должны ожидать, что цены упадут до $2 за галлон. Те времена, похоже, прошли. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам на бензин», - сказал порталу «USA TODAY» аналитик Мэтт Смит.

Автор:
Корреспондент
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