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Рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания – Серик Жумангарин

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 11:03
Рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На разные товары – разная степень подорожания. Чем легче товар, тем больше на него это будет перегружаться. Если возьмем яйца и куриное мясо, это 2%, то есть стоимость топлива в цене, если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении дизельного топлива на 25% подсолнечное масло подорожает на 2,4%, то есть при цене в 700 тенге, это где-то 15-17 тенге», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он пояснил, что большинство крупных сельхозтоваропроизводителей работают на газе.

«Поэтому, я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов от стоимости дизтоплива. Главным образом еще и потому, что на весенне-полевые работы мы уже выделили 413 тысяч тонн дизтоплива по удешевленной цене в 204 тенге за литр, и эта цена не поднимается», - добавил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что повысить цены на бензин и дизельное топливо намерены в Казахстане.


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