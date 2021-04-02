Рост больных коронавирусом: в Караганде началась расконсервация госпиталей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области началась расконсервация госпиталей для лечения коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией в регионе начали постепенно разворачивать койки для лечения больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев рассказал об увеличении коечного фонда в инфекционных стационарах.

«В последние две недели мы видим определённый рост заболевших КВИ - до 95 человек в сутки. Как показывают эпидрасследования, сказались праздники в марте. Несмотря на усиление карантинных мер, люди встречались, активно общались, контактировали, поэтому произошёл скачок, - сообщил глава ведомства. - Это увеличило нагрузку на коечный фонд. Мы приняли решение готовить дополнительные места для заболевших коронавирусом. Больше 2 тысяч коек у нас находятся в резерве, постепенно начинаем их разворачивать», - отметил Гамаль Токсамбаев.

По его словам, в общей сложности уже развернули почти 700 койко-мест. До следующей недели планируется открыть ещё 400.

Проблем с лекарственным обеспечением нет. Стационары имеют достаточный запас препаратов.

Свою эффективность показали мобильные бригады при поликлиниках, подчеркнул руководитель управления. По Караганде их действует свыше 300. Работу мобильных бригад хотят продлить до десяти часов вечера.

Мобильные бригады в прошлом году обеспечили транспортом - закупили 102 санитарные машины.

Также значительные средства вложили в укрепление медицинской инфраструктуры. Сегодня в области имеется 26 компьютерных томографов, 364 аппарата ИВЛ для пациентов с КВИ. Приобрели 40 цифровых рентген-аппаратов, 2 800 кислородных концентраторов и другое оборудование. В 25 медицинских организациях провели систему централизованной подачи кислорода.

«С учётом опыта и ошибок в первую волну КВИ усилили работу всей системы здравоохранения», - отметил Гамаль Токсамбаев.