Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы в Нур-Султане может вырасти до 6%. Об этом заявили в Центре занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала карантинных мер число граждан, потерявших работу, значительно повысилось. На сегодня в столице уровень безработицы составляет 4,6%. При этом, по плану ожидается увеличение числа безработных до 6%. В частности 83 работодателей нам уведомили о возможном сокращении 867 человек, уже из них 276 работников вынуждены были сократить»,- заявил руководитель отдела Центра занятости населения города Нур-Султана Азамат Байтасов в ходе онлайн-брифинга акимата.
Он отметил также, что гражданам можно получить социальные выплаты по потере безработицы. Для получения выплаты нужно обратиться в Центр занятости населения и подать необходимые документы.
Ранее сообщалось, что более 7 тысяч столичных жителей обратились в Центр занятости населения городу Нур-Султана, при этом 2400 человек трудоустроились в рамках проекта Дорожной карты занятости.
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