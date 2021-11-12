Рост безналичных платежей отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем безналичных платежей продолжает расти в Казахстане. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация стала одним из ключевых драйверов восстановления финансовых рынков по всему миру. Во многих аспектах Казахстан движется в авангарде развития цифровой повестки финансовой индустрии. Под влиянием цифровых сервисов мы наблюдаем значительный рост безналичных платежей в стране», - сказал Ерболат Досаев в ходе Конгресса финансистов Казахстана.

По информации Ерболата Досаева, в течение 5 лет объем безналичных платежей населения вырос в 26 раз, а доля платежей через Интернет и мобильные сервисы достигла рекордного показателя, увеличившись с 22% до 83%.

«Важно не упустить импульс изменений и поддержать дальнейшую цифровизацию финансовой отрасли», - считает глава Нацбанка.

Ранее Ерболат Досаев прокомментировал вопрос внедрения цифрового тенге. По словам главы Нацбанка, необходимо детально оценить все возможные риски и преимущества от выпуска цифрового тенге.

Напомним, сегодня проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.