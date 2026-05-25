Рост аренды жилья в Мадриде вызвал массовые протесты

В испанской столице состоялся крупный митинг с участием более 23 тысяч человек. Протестующие требуют вмешательства властей в ситуацию с дорожающей арендой недвижимости, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Люди буквально заблокировали движение в центре испанской столицы, пройдя маршем от вокзала Аточа под общим и очень эмоциональным лозунгом: «Жилье стоит нам жизни. Снизим цены».

За последние пять лет съемные квартиры в Мадриде подорожали больше чем наполовину, и сейчас средняя арендная ставка пробила отметку в 1500 евро в месяц.

Для многих испанских семей это стало тяжелым бременем — им приходится отдавать за крышу над головой больше 70 процентов своего дохода. Из-за этого активисты требуют от властей пойти на действенные меры: принудительно снизить стоимость аренды, вернуть долгосрочные бессрочные договоры, чтобы защитить людей от внезапного выселения, и поднять минимальные зарплаты и пенсии до тех самых 1500 евро, чтобы на них можно было просто выжить.

Главным виновником сложившегося кризиса эксперты и горожане называют огромный наплыв туристов. Владельцам недвижимости и крупным инвестиционным фондам стало гораздо выгоднее сдавать квартиры посуточно через онлайн-платформы, из-за чего предложений для долгосрочной аренды местным жителям почти не осталось, а цены взлетели.

Представители Союза арендаторов уже открыто заявляют о сговоре и диктатуре арендного бизнеса, обвиняют чиновников в неофициальном сговоре со спекулянтам и призывают людей к мирному гражданскому неповиновению и всеобщей забастовке.

Активисты обещают, что уже в следующем месяце такие же жесткие протесты охватят еще два десятка крупных городов по всей Испании.

Напомним, в прошлом году в 50 городах Испании прошли демонстрации против жилищного кризиса.



