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    09:36, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Российское зерно под видом казахстанского экспортировало павлодарское ТОО

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 млрд тенге.

    При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тенге.

    Досудебное расследование продолжается.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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