Российское зерно под видом казахстанского экспортировало павлодарское ТОО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 млрд тенге.

При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.