Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гражданин Таджикистана экспортировал российское зерно в страны Центральной Азии и Афганистан под видом казахстанского, ущерб от его действий в адрес КТЖ-Грузовые перевозки привысил 467 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Павлодарского областного суда.

Судом № 2 города Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан по факту причиненного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб, неоднократно (статья 195 часть 4 пункт 2 УК РК).

Судом установлено, что в период времени с августа 2021 года по февраль 2023 года подсудимый, будучи единственным учредителем и директором ТОО «Кавсар-Агро», директором ТОО «Зарият» путем обмана, с умыслом на уклонение от уплаты международного транспортного транзитного тарифа, приобретал зерновую продукцию на территории Российской Федерации и затем импортировал ее на территорию Республики Казахстан, автомобильным транспортом. В дальнейшем эту продукцию по льготному тарифу экспортировал в страны Центральной Азии и Афганистан, выдавая за казахстанское зерно.

При этом он использовал фиктивные документы, указывающие на происхождение товара как казахстанского. Таким образом он уклонялся от уплаты международного транзитного тарифа в пользу КТЖ-Грузовые перевозки, входящего в состав предприятий квазигосударственного сектора. Общая сумма нанесенного имущественного ущерба потерпевшему юридическому лицу составила 467 179 034 тенге.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить максимальный срок наказания, а также взыскать с него сумму материального ущерба. Гражданин Таджикистана полностью признал свою вину, просил не лишать свободы.

Санкция части 4 статьи 195 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы сроком до 5 лет, и относится к преступлениям средней тяжести.

Вина подсудимого доказана показаниями представителя потерпевшего юридического лица, свидетелей, заключениями экспертиз, материалами уголовного дела.

С учетом смягчающих вину обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении четырех малолетних детей, частичное погашение ущерба в сумме 1 000 000 тенге и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд учитывая степень общественной опасности преступления, значительный, невозмещенный крупный размер имущественного вреда, назначил гражданину Таджикистана наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года.

Также с осужденного была взыскана в пользу потерпевшего юридического лица сумма материального ущерба в размере 466 179 034 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.