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Российское водохранилище поможет сохранить необходимый уровень воды в реке Жайык

20 Декабря 2021 15:25
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Российское водохранилище поможет сохранить необходимый уровень воды в реке Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о предпринимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в бассейне реки Жайык (Урал), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях улучшения экологической ситуации в бассейне реки Жайык в ходе совместных мероприятий с российской стороной 4 декабря 2020 года была подписана «Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы» и утверждена «Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Иртыш и другие)» (далее – Дорожная карта) для совместного решения вопроса повышения водности реки», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в рамках первого направления программы разработано техническое задание на научно-исследовательскую работу по теме: «Экологическая оценка последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Жайык и разработка научно обоснованных предложений по сохранению и восстановлению трансграничной реки Жайык».

«Кроме того, с учетом гидрометеорологических условий трансграничных рек до наступления весеннего половодья с Российской Федерацией ведутся работы по увеличению водоразделов, в частности, достигнута договоренность об увеличении в июне-августе водопроницаемости от Ириклинского водохранилища до 30 м 3 /с для поддержания уровня воды в реке Жайык в межсезонный период», - заключил зампремьера.



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#Правительство РК   #Экология   #Мажилис  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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