Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном

МОСКВА - БАКУ. ТАСС – АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном, двое членов экипажа погибли, еще один ранен. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», - сообщили в российском военном ведомстве.

«Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», - добавили в Минобороны.

Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над Арменией из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», - сказал Конашенков.

В свою очередь, как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с инцидентом МИД Азербайджана выступил с заявлением. В частности, в нем говорится, что «азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации».

Фото: tass.ru