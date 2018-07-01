Российский телеканал предложил Амре стать экспертом в песенном шоу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продюсер певца Ернара Садирбаева, выступающего под сценическим псевдонимом Амре, Жан Муканов рассказал о творческих планах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он заверил, что Амре не станет артистом, зарабатывающим в основном на казахских тоях. Хотя певцу уже поступают заказы выступить на свадьбах, от которых он отказывается.

«Могу пообещать, это не будет Торегали Тореали (популярный певец, бывший подопечный продюсера - прим. авт). Это будет другой артист. Формат будет другой (...) У него будет новый стиль, образ, не похожий на нынешних казахстанских артистов. Правда то, что казахстанский артист зарабатывает на тоях, но мы постараемся зарабатывать на концертах», - поделился продюсер на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В настоящее время певцу поступило предложение от российского телеканала «Россия» стать экспертом в одном из песенных шоу. Однако продюсер видит более привлекательным участие самого 23-летнего Амре в шоу. Участие в проекте на стадии рассмотрения.