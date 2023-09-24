Российский политолог впечатлен выступлением Токаева в ООН

Минувшая неделя запомнится важным визитом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США. В рамках визита Президент принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, также выступил с главной международной трибуны на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Важное из выступления Касым-Жомарта Токаева выделил известный российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана выступил визионером: попытался осветить проблемы, стоящие сегодня перед человечеством

По мнению политолога, Президент любой страны имеет право выступить на «высокой неделе» Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, как отметил эксперт, этим правом не каждый год пользуются, так как для такого выступления нужен повод, некое собрание проблем, которые нужно обозначить и высказать свое отношение к этим проблемам.

- Читая выступление господина Токаева, я всегда имею в виду, что он когда-то был заместителем генерального секретаря ООН. В своем спиче Токаев выступил неким визионером: попытался осветить проблемы, стоящие сегодня перед человечеством. Только в конце он сказал несколько фраз о том, что происходит в самом Казахстане. Видимо, Президенту Казахстана сегодня кажется чрезвычайно важным высказаться по проблемам, которые, если не решать, то уже не придется говорить о ситуации в каждой из стран. Он говорит об «эрозии международных отношений», которые очень опасны и могут привести к точке невозврата на земном шаре. Президент Токаев говорит о необходимости следовать международному праву, воплощенному в уставе ООН, иначе растет конфронтация, нарушаются торговые цепочки, - отметил политолог Аркадий Дубнов.

Однако самым точным замечанием эксперт выделил то, что Президент Казахстана боится, что человечество теряет уверенность в завтрашнем дне, а молодежь не верит, что мир будет лучше, чем тот, в котором жили его предки.

- Это правда. Я думаю о будущем своих детей и мне грустно. Я в России живу. Восприятие из России выглядит достаточно трагичным. Поэтому он призывает к диалогу на основе Устава ООН и норм международного права, - поделился политолог.

По мнению эксперта Аркадия Дубнова, Касым-Жомарт Токаев единственный из Глав центральноазиатских государств упоминает о том, что он поддерживает решение украинского кризиса дипломатическим путем.

- Про украинский кризис никто из его коллег по Центральной Азии не упоминал: возможно, не рискнули, не хотели обижать «старшего брата». Это делает честь Токаеву, - сказал Аркадий Дубнов.

Отказ от ядерного оружия: Казахстан справедливо гордится, потому что никому не угрожает

- В своем выступлении он обозначил реперные точки мировых проблем. Самой неожиданной сегодня стала проблема угрозы применения ядерного оружия. Она обострилась в период начала военных действии России в Украине. До этого угрозой применения ядерного оружия никто не «бряцал». В этой связи логично предложение Касым-Жомарта Токаева добиться к 2045 году полного отказа от ядерного оружия. Это будет лучшим вкладом поколения нынешних мировых лидеров в будущее нашей планеты. Я, наверное, слишком циничен и скептически настроен, чтобы поверить в то, что в течение ближайших 20 лет мировые державы захотят говорить об отказе от ядерного оружия. Все наоборот. Только Казахстан справедливо гордится, потому что он никому не угрожает, и на него, надеюсь, никто не нападет, - сказал эксперт.

Как отметил Аркадий Дубнов, Казахстану не нужно ядерное оружие как гарантия ненападения на него. А другие державы приобретают или пытаются приобрести ядерное оружие, чтобы не допустить нападения на себя. Спикер привел в пример Индию и Пакистан, которые вооружились таким образом, боясь друг друга. По словам эксперта, также сделал и Израиль, боясь агрессии со стороны арабских стран.

- Так сожалеет сегодня Украина, что, мол, если бы она не отказалась от ядерного оружия, не было бы сегодня войны в Украине. Это похоже на выдачу желаемого за действительное, надежду, что к 2045 году такое возможно. Но говорить об этом надо, как цель формулировать надо, - отметил Аркадий Дубнов.

Осуждение религиозной нетерпимости в мире, нарастающей в последнее время

Как отметил эксперт, от Президента Токаева было важно услышать резкое осуждение религиозной нетерпимости в мире, которая нарастает в последнее время.

- Имеются в виду варварские действия в отношении ислама. Речь идет о демонстративном сожжении Корана в Швеции, которое должно показать, что есть «свобода слова». Люди воспринимают это страшно оскорбительным. Зачем нужна такая свобода, если она порождает возможность эскалации противостояния и религиозной нетерпимости? Это проблема, которая рассматривается по-разному в странах с традиционной демократией, например, во Франции и Швеции, и в странах, где эти традиции не укоренены, в том числе в Казахстане и других странах с мусульманским населением. Очевидно, что Токаев не мог не сказать об этом. Продолжение этой институции, ее действий - в Съезде мировых религий. Хорошая вещь, но помогает ли она в решении этих проблем? Я не уверен, к сожалению, - поделился политолог.

Токаев приветствует идею расширения Совбеза ООН, где должны быть представлены «средние государства»

Аркадий Дубнов также высказался о предложении Касым-Жомарта Токаева о проведении реформ в Совете Безопасности ООН и присоединении к инициативе Казахстана, о мировом единстве за справедливый мир и согласие.

- Если знать позицию, занимаемую Россией, и сверяться с выступлением Сергея Лаврова, он критиковал генсека ООН за недостаточно ответственную работу секретариата ООН. Токаев, напротив, в другом своем выступлении высоко оценивает работу генсека ООН. Позиция России по расширению Совета Безопасности является осторожной и, скорее, негативной, потому что она опасается лишения права вето. Россия единственная из «пятерки» постоянных членов Совбеза и ядерных государств злоупотребляет этим правом вето по отношению к другим членам. Так вот Токаев приветствует идею расширения Совбеза ООН, где должны быть представлены «средние государства, - отметил эксперт. Но есть вещи, которые меня немного смущают, когда Президент Токаев напоминает о выдвижении инициативы Казахстана о «мировом единстве за справедливый мир и согласие». Я хочу здесь спросить, что такое «справедливый мир»? Кто даст критерии справедливости? Одна страна считает справедливым, что ей нужно вернуть утраченные территории. Другая страна говорит, что это ее территории, и она имеет права на них, исходя из истории. Одна страна говорит, что справедливо будет установить ей независимое государство там, где его, может быть, не было. А другая говорит: «Ничего подобного. Это чужая территория», - сказал Аркадий Дубнов.

По его словам, разговоры о справедливости в мире, где никак нельзя найти четкое соотношение между правом нации на самоопределение и гарантией сохранения территориальной целостности - это два основополагающих принципа, заложенные в Уставе ООН, кажутся немного наивными.

О саммите стран Центральной Азии и США

- Это, скорее, публицистика, чем приближение к реальному видению будущего. Но господин Токаев действительно смотрит вперед и так же, как и все мы, желает своим детям и внукам счастливого будущего в справедливом мире, - сказал политолог.

Что касается участия Президента Касым-Жомарта Токаева в саммите стран Центральной Азии и США, который впервые прошел в формате С5+1, по словам эксперта, идея проведения С5+1 на высоком уровне со стороны американской администрации обязана геополитическому конъюнктурному моменту в мировой политике.

В этой связи политолог выделил два главных фактора. Первое – это увеличение влияния Китая, в частности, на Центральную Азию, а в общем с инициативой «Один пояс - один путь», которая претендует на мировую инициативу.

- Китай намерен вкладывать в нее большие средства. В центре всего пространства, где Пекин намеревается реализовывать эту программу, находится Центральная Азия. Сегодня основным контрапунктом всей мировой политики является противостояние США и Китая. Можно вспомнить инициативу другого проекта, выдвинутую Байденом на последней «Большой двадцатке», которая должна противостоять китайской программе «Один пояс - один путь». Я могу предположить, что эта встреча была продиктована намерением не то чтобы «оттянуть» Центральную Азию от тесного сотрудничества с Китаем, но предоставить некую альтернативу Центральной Азии, в центре которой ценности другого, «западного» мира - мира развитой демократии, - отметил эксперт. Второй фактор - введение антироссийских санкций на фоне происходящих событий в Украине. Как известно, американцы очень чувствительны к возможному нарушению этих санкций со стороны ряда стран, в первую очередь со стороны стран Центральной Азии. Летом Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан посетили высокопоставленные американские чиновники, которые как раз занимаются контролем над обходом этих санкций. Если на самом саммите С5+1 об этом не говорилось напрямую, а насколько мне известно, такие вещи там публично не поднимались, но все же понимают, политики - люди изощренные, они понимают, что сейчас важно для Америки, чего она хочет от Центральной Азии. Она хочет этих двух вещей: первое – дать Центральной Азии другую «некитайскую» альтернативу экономического процветания и развития; второе - не дать Центральной Азии быть полностью втянутой в качестве скрытого союзника России, - поделился российский политолог.

Президент Казахстана сформулировал свое личное кредо – верховенство закона

По его словам, очень важно, что Казахстан объявил устами Касым-Жомарта Токаева о своей ответственности за ситуацию в Афганистане, несмотря на то, что он не граничит с Афганистаном. В качестве примера Аркадий Дубнов привел то, что Президент Казахстана предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Как подчеркнул политолог, Казахстан не отстраняется от решения самой главной за последние десятилетия проблемы – прекращения войны в Афганистане, восстановления Афганистана.

- Токаев сформулировал свое личное кредо – верховенство закона. Это чрезвычайно ответственное заявление. Что бы ни происходило сейчас в Казахстане, где бы ни нарушались какие-то права, если люди будут считать, что там нарушается закон, и они смогут это доказать, ответственность за это лежит на Президенте Касым-Жомарте Токаеве, который обещал своим личным авторитетом верховенство закона. Я надеюсь, что оно насыщено убежденностью в том, что ему по силам сделать Казахстан страной, где есть сила права, а не наоборот, где применяется право силы. Право силы так или иначе мы видим на Южном Кавказе. Хорошо или плохо, оно там превозмогает силу права, - отметил Аркадий Дубнов

Текст подготовлен на основе материала Tengrinews.kz.