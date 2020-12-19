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Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

19 Декабря 2020, 01:01
Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. «При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего Министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 27 сентября 2020 года началась эскалация ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Фото: tass.ru


Происшествия   Армия   Азербайджан   Россия  
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