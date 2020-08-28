Российский издатель удостоен ордена «Достық»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в России организовало «круглый стол», посвященный 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе мероприятия Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вручил государственную награду - орден «Достық» II степени, присвоенный в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, главному редактору издательства «Художественная литература» Георгию Пряхину за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами, заслуги в пропаганде наследия Абая.

Посол Е. Кошербаев в своей приветственной речи сказал, что литература в жизни каждого человека занимает особое место, а генетический код нации формирует именно писатель. В этом контексте он отметил, что именно сейчас по-настоящему происходит осмысление роли Абая, который сумел выразить вечные истины так, что они стали понятны простому народу. Посол подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии с участием уважаемых российских литераторов и издателей.

Г. Пряхин поблагодарил за высокую награду, добавив, что это первый орден в его жизни. Он отметил, что Абай приобретает ипостась человека мира именно сейчас, когда наметился разлом цивилизаций между Востоком и Западом, между Азией и Европой. В его творчестве проповедь мира и добрососедства – главенствующая. Не случайно самое глобальное решение Елбасы Нурсултана Назарбаева – закрытие Семипалатинского ядерного полигона – связано с родиной Абая, где он жил, творил и может, повлиял на это решение спустя десятилетия отметил главредактор.

«Мне нравится формат общения Абая с народом. Он разговаривает с ним на равных. Он учит, но не поучает. Поражает невероятная современность письма, хотя написано почти полтора века назад», – резюмировал Г. Пряхин.

Тему продолжил писатель, доктор филологических наук, автор книги «Абай» из серии ЖЗЛ Николай Анастасьев. Он обратил внимание, что в Словах назидания нет менторства. Однако посетовал, что поэтическое величие Абая еще долго в мире не будет признано и осознано, точно так же, как невозможно перевести на европейские языки гениальный стихослог Пушкина. В связи с чем, писатель выразил надежду, что отмечаемый ныне 175-летний юбилей станет стимулом для изучения наследия Абая. «Основная задача – вернуть Абая в атмосферу мировой культурной ойкумены. Это самое главное, что предстоит сделать», – заключил Н. Анастасьев.

Главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов напомнил, что в истории каждого народа есть такие личности, которые аккумулируют всю мудрость нации и определяют ее духовные горизонты на столетия вперед: в Германии это Гёте, в России – Пушкин, в Казахстане – Абай. По его словам, гениальность Абая в том, что он открыл миру душу степняка и вобрал в себя все то, что формировало казахскую нацию. «Абай современен, читать его – праздник для каждого думающего человека, к нему можно возвращаться бесконечно. Это нестареющая мудрость, которая помогает людям оставаться людьми», – подчеркнул он.

В рамках круглого стола был презентован приуроченный к 175-летнему юбилею сборник «Познание Абая – познание самого себя». Иллюстрированное издание содержит «Слова Назидания Абая» в переводе замечательного литературоведа Виктора Шкловского, раздел, где российские и казахстанские филологи размышляют о параллелях творчества Абая с произведениями Пушкина, Толстого, Достоевского, а также серию коротких эссе о различных фактах жизненного пути мыслителя, собранных при содействии директора государственного историко-культурного музея-заповедника Абая Турдыкула Шанбая. Книга тиражом в 1 тысячу экземпляров выйдет в свет в сентябре и, предварительно, будет представлена на следующей неделе на Московской международной книжной ярмарке.

Подводя итоги встречи, участники поддержали мысль о возвращении Абая в атмосферу мировой культурной ойкумены. По их мнению, задача для будущих исследователей – не просто переводить и говорить о величии, о чем уже много сказано, а погрузиться в ту эпоху, изучать, с кем Абай общался, кого читал, с чем соприкасался, после чего возвращаться уже в нынешнее время. Тем самым, резюмировали гости мероприятия, открывается новое направление в постижении наследия великого казахского классика. Было предложено создать единое евразийское издательство, которое служило бы своеобразным литературным мостом между странами.