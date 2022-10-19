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Российский импорт подорожал в Казахстане на 30%

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Октября 2022, 11:10
Российский импорт подорожал в Казахстане на 30%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов перечислил негативные факторы, которые повлияли на инфляцию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также складывается высокий уровень инфляции – порядка 14%-15%», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

Причинами высокой инфляции, по его словам, являются повышение цен на энергоносители, на минеральные удобрения, на продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.

«В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и соответственно к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически, весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%. Понятно, что все эти негативные факторы в прошлом году, при формировании республиканского бюджета, мы прогнозировать не могли», - добавил Премьер.


Правительство РК   Экономика   Россия   Инфляция  
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