Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение, росла на 8,3% - до $37,22 за баррель.

Нефть резко подешевела на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Российская валюта ослабла к американской и европейской. Так, курс доллара находится на отметке 71,86 рубля (+4,8%), а курс евро - на 81,58 рубля (+5,25%).

Согласно данным Московской биржи, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром»), потребительского сектора - до 28% («М.Видео», «Магнит», X5 Retail Group). Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ - 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» - на 9%, АФК «Система» - на 12%.

Бумаги энергетических компаний, на 10:40 мск, снижаются на Мосбирже в пределах 10%: «Россети» падали на 7,2%, ТГК-1 - на 9,5%. В «зеленой зоне» на торгах находятся ценные бумаги Polymetal (+7,1%), «Полюса» (+3,5%), «Фосагро» (+2,9%), «Северстали» (+1,6%).

В понедельник, 9 марта, ценные бумаги российских компаний рухнули на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.