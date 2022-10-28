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Российский эксперт назвал невысокой летальность от новых вариантов штамма «омикрон»

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 10:23
Российский эксперт назвал невысокой летальность от новых вариантов штамма «омикрон»

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Летальность от новых вариантов штамма коронавируса «омикрон» - BQ.1, BQ.1.1 («цербер») и XBB - невысокая. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает МИА «Казинформ».

«Летальность (от всех трех вариантов - прим. ТАСС) там примерно такая же, как характерна для «омикрона», она невысокая», - сказал он.

А. Альтштейн отметил снижение летальности в целом на протяжении пандемии коронавируса. «Исходная летальность уханьского вируса была на уровне 5%, а сейчас она где-то на уровне 0,3%. В этом отношении эти варианты не отходят от общей закономерности», - уточнил он.


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