Российский боец ММА в дань уважения подарил свой чемпионский пояс казахскому народу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский боец ММА Альберт Туменов подарил свой чемпионский пояс, завоеванный им в Алматы, казахскому народу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Instagram спортсмена.

Отметим, 29 ноября в Алматы состоялся турнир АСА 102, главным поединком которого стал титульный матч между чемпионом полусреднего дивизиона россиянином Альбертом Туменовым и его соотечественником Бесланом Ушуковым.

В этом бою досрочную победу одержал Альберт Туменов. Во втором раунде поединка Альберт мощнейшим апперкотом отправил Ушукова в нокаут.

По окончании боя Альберт Туменов заявил о своем решении оставить свой чемпионский пояс в Казахстане в дань уважения казахскому народу.

«Этот пояс, можно сказать, – самое драгоценное, что у меня есть в данный момент. Я, как и обещал, Казахстан для меня вторая родина, для нашего народа. Я хочу оставить этот пояс всему казахскому народу из-за того что, когда наш народ переселяли, здесь его встретили радушно. Спасибо большое всем. Мы с моей командой и с нашими друзьями из Казахстана решим, где я оставлю этот пояс, чтобы на память от меня казахскому народу это было», – сказал Альберт Туменов по завершении поединка.