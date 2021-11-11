Российский «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии
НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. Как пишет ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, передает МИА «Казинформ».
По данным агентства, попасть под санкции, кроме «Аэрофлота», также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.
Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
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