Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Российским школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
31 Августа 2022, 16:51
Российским школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – С этого учебного года российским школьникам не допускается использовать на уроках мобильные телефоны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», - сказал министр в ходе онлайн конференции.

«И если какие-то чрезвычайные ситуации, помните мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. В школе есть ответственный, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», - отметил С. Кравцов.

Он также добавил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей, что также следует учитывать родителям и учителям.


Фото: media.rbcdn.ru

Образование   Россия   Общество   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау