Российским школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – С этого учебного года российским школьникам не допускается использовать на уроках мобильные телефоны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», - сказал министр в ходе онлайн конференции.

«И если какие-то чрезвычайные ситуации, помните мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. В школе есть ответственный, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», - отметил С. Кравцов.

Он также добавил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей, что также следует учитывать родителям и учителям.

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