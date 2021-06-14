РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Российские вакцины от COVID-19 не влияют на способность иметь детей - исследования

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

    В ведомстве уточнили, что после вакцинации от коронавируса не нужно избегать беременности.

    Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней.

    «Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса», - сообщается на сайте.


    Теги:
    Коронавирус в мире Главная Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!