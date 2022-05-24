24 Мая 2022 07:35

Российские туристы будут отдыхать в Бурабае и Зеренде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Туристским информационным центром «Visit Aqmola» проведен информационно-рекламный тур для ряда туркомпаний Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, основной целью прошедшего тура стало широкое ознакомление туркомпаний с лучшими местами отдыха курортов Бурабай и Зеренда.

Как сообщил руководитель ТИЦ «VISIT AQMOLA» Данияр Даиров, в течение четырех дней гостям были показаны лучшие объекты отдыха и оздоровления Бурабайской и Зерендинской курортных зон. Прибывшие также посетили столицу – город Нур-Султан.

Помимо этого, в рамках инфотура прошла B2B встреча и презентация туристских возможностей Акмолинской области с участием представителей объектов отдыха региона.

«В2В встреча - это отличная возможность для нас, ведь в неделю мы привозим в Бурабай от трёхсот до пятисот гостей. Мы предлагаем туры, где все включено, то есть в программу входит трансфер, проживание, трехразовое питание, развлекательные программы, восхождение на горы. В этом году планируем привозить в Акмолинскую область туристов из города Омска, а в перспективе также из Тюмени и Кургана»,- поделился директор турагентства «Hangout Tour» Игорь Стрельцов.

«С 2014 года Курганская, Челябинская и Свердловская области тесно сотрудничают с курортом Бурабай. За эти годы появились новые отели и развлечения. У вас очень перспективное направление. Наши туристы активно едут на отдых к вам сюда. По итогам встречи нам очень хотелось расширить линейку отелей, с которыми мы сотрудничаем, учитывая, что российские туристы в силу ряда причин не могут выехать в комфортные отели, а у вас уже в этом году открылись такие», - добавила председатель Ассоциации развития туризма Курганской области Наталья Краснова.

Прошедшая встреча, по словам организаторов, позволит гостям поделиться опытом и информацией с коллегами, презентовать свои туробъекты, а главное - достичь соглашений и договоренности на направление туристов в Акмолинскую область.