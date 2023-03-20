Российские наблюдатели оценили работу избирательных комиссий в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российские наблюдатели сообщили, что в день выборов на избирательных участках Алматы была праздничная атмосфера, а члены комиссии показали профессиональную подготовку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень подготовки избирательных комиссий достаточно высокий. Выборы прошли на достаточно хорошем уровне. Хочется отметить профессионализм избирательных комиссий, оформление избирательных участков, навигацию. На избирательных участках созданы все условия для того, чтобы каждый избиратель мог сделать свой выбор осознанно и максимально удобно. Выборы прошли в высокой конкурентной борьбе, при посещении участков нарушений избирательного законодательства, в том числе при оформлении участков, при процедуре голосования не было допущено, от участников избирательного процесса замечаний не поступало. Хочется отметить присутствие большего количества общественных и международных наблюдателей, а также представителей доверенных лиц, которые следили за процессом голосования», - сказал на площадке пресс-центра по освещению выборов член избирательной комиссии Псковской области (РФ) Борис Соколов.

Его коллега, заместитель начальника отдела по мониторингу общественно-политических процессов в муниципальных образованиях управления внутренней политики Правительства Псковской области РФ Алексей Пономаренко добавил, что на всех избирательных участках чувствовалась праздничная атмосфера, поскольку выборы проходили в преддверии празднования Наурыз мейрамы.

«К примеру, на участке №388 стояли тематические палатки в народных одеяниях, что вызвало положительные отклики у избирателей. Хотел бы также отметить подготовку избирательных комиссии. Председатели и участники находились в национальной одежде, это создавало положительную атмосферу, люди шли с улыбками, никаких негативных моментов на участках не было замечено. Мы также присутствовали при подсчете голосов, все было в рамках закона. Наблюдатели отсидели до конца, за что им большое спасибо. В целом выборы прошли на достойном и высоком уровне», - заявил спикер.

Международные наблюдатели также поделились мнениями касательно низкой явки на выборах в Алматы. По их словам, крупные города не отличаются повышенным интересом населения к выборам. И это нормальная ситуация.

«В городах у нас явка меньше, чем в муниципальных районах и составляет порядка 20-30%. Применительно Казахстана тоже такая модель. У людей могут быть объективные причины, могут быть отъезды», - отметил Борис Соколов.



