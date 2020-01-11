Российские историки заинтересованы в участии Казахстана в воссоздании столицы Золотой Орды Сарай-Берке

ВОЛГОГРАД. КАЗИНФОРМ – Российские и монгольские историки планируют начать масштабные исследования на месте столицы Золотой Орды - города Сарай-Берке. Под Волгоградом будут организованы археологические работы, в дальнейших планах - возведение крупного музейного комплекса. Также стороны намерены инициировать вопрос о внесении территории древнего города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О планах предстоящих работ в исследовании наследия Золотой Орды в интервью с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко.





- Анатолий Андреевич, расскажите, пожалуйста, как возникла идея заняться столь глубоким исследованием периода Золотой Орды и какую работу сейчас проводит краеведческий музей в этом направлении?

- Я не назову это идеей, просто это то, что надо делать - руководить этим музеем и понимать, что вся территория Волгограда и Волгоградской области фактически входила в состав Золотой орды, это нельзя не отметить в краеведческом музее. Поэтому я дал распоряжение, и мы подготовили и в октябре 2019 года открыли в нашем музее выставку под названием «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации».

Мы имеем определенный набор экспонатов, посвященный Золотой Орде. Сегодня у нас, например, представлена интереснейшая коллекция зеркал, относимых к периоду Золотой Орды. Имеется много элементов конской упряжи, луков, стрел, боевого оружия, даже письменных приборов. У нас есть много предметов быта, в их числе великолепно сохранившиеся наборы керамики и многое другое. Всё это мы выставили и очень красиво, в современном стиле оформили. В некоторых источниках говорят о том, что подданные Золотой Орды были варварами и так далее. Но на самом деле там очень много внимания уделялось и литературе, и искусству. Там была терпимость ко всем вероисповеданиям. На территории Золотой Орды и, в частности, Сарай-Берке стояли и церкви, и костелы, и никто не притеснял верующих. Сегодня выставка работает и эту экспозицию мы держим как постоянную. У нас нет планов ее демонтировать.

- Расскажите, пожалуйста, что сегодня представляет из себя территория, где ранее располагалась столица Сарай-Берке, какие артефакты сохранились и есть ли надежда на новые находки?

- Город Сарай-Берке находится в 50 километрах от Волгограда в Ленинском районе, рядом с селом Царев. Сейчас на месте поселения установлен памятный монумент, а вся близлежащая территория является объектом культурного наследия Волгоградской области.

Это действительно историческое место, все специалисты-археологи, которые побывали там, не подвергают это сомнению. Кстати, недалеко от Сарай-Берке находились еще два поселения периода Золотой Орды. В 50 километрах от Волгограда вверх по реке был небольшой город-селение. Все князья, которые приезжали в Золотую Орду за ярлыками, останавливались там, приводили себя в порядок и потом уже сплавлялись вниз по Волге до Сарай-Берке. В целом, на территории вокруг современного Волгограда находились три таких города-поселения, поэтому поле для исследований просто огромно.

На данном этапе каких-либо археологических исследований на месте города не проводится. Территория находится под контролем районных властей, а также охраняется представителями казачьих общин на случай, если там появятся черные копатели. Она специально зарезервирована для исследований и не осваивается в каких-либо коммерческих или сельскохозяйственных целях. В целом, обеспечиваются все условия для того, чтобы туда пришла легитимная археологическая экспедиция.

- Могли бы рассказать о перспективах создания музейного комплекса Сарай-Берке?

- Идея об организации раскопок на месте города Сарай-Берке и создании музея Золотой Орды возникла в ходе взаимодействия нашего музея с коллективом Института мировой истории и культуры Монголии в Улан-Баторе.

Директор института мировой истории и культуры Монголии был у нас в Волгограде уже два раза. В ходе его последнего визита мы подписали коммюнике о том, что будут проводиться совместные археологические экспедиции на территории Сарай-Берке. В ходе этих работ будут проведены комплексные изыскания. В дальнейшем туда будут подтянуты инженерные сети и коммуникации, которые позволят построить комплекс из ряда зданий.

Согласно предварительным планам, это будет отдельный комплекс с соответствующими зданиями и сооружениями и прилегающей территорией. Здесь будут развернуты экспозиции, посвященные Сарай-Берке и Золотой орде. Планируется установить царские ханские юрты с демонстрацией их убранства, раскрывающей особенности жизни, быта и культуры тогдашних жителей.

Посетители смогут ходить между фундаментами домов, которые там находились. Там же будут какие-то возведения, которые были в это время в Сарай-Берке. В планах также создать пункт общественного питания для тех, кто захочет поближе узнать кухню кочевников и лично попробовать блюда того времени.

Если говорить об административной части вопроса - наверно, это будет филиал нашего краеведческого музея, чтобы мы могли перенести туда часть своих экспонатов из наших фондов и это смотрелось более презентабельно. Также специально для интересующихся посетителей будет выпускаться литература, посвященная исследованию периода Золотой Орды и Сарай-Берке.

- Какой объем работ предстоит на пути создания такого музея?

- В целом, планируется построить комплекс из ряда зданий, в том числе коммунально-бытового обслуживания. Кроме того, необходимо проложить 300-метровый участок автомобильной дороги от проходящей недалеко автотрассы. Требуется провести инженерные коммуникации – электричество и водопровод.

Если говорить о возможности воплощения этих планов, я скажу, что это все реально, то есть все условия для этого имеются, все коммуникации проходят в непосредственной близости от предполагаемого места музея. Естественно, всю необходимую помощь будет оказывать и руководство местного района.

Следует отметить, что параллельно со строительными работами будут проводиться раскопки на местности, которые продолжатся и в дальнейшем. Дело в том, что в отзывах современников, побывавших тогда в Сарай-Берке, площадь города описывалась не привычными для нас цифрами – чаще говорили о том, что для того, чтобы его объехать, потребуется целый день. Именно поэтому, если мы говорим о раскопках на всей террритории города, этот процесс может растянуться на десятки лет.

- Заинтересованы ли вы в расширении взаимодействия в области изучения периода Золотой Орды с исследователями из других стран и регионов и, в частности, из Казахстана?

- Мы бы только приветствовали, если дружественный нам Казахстан, тем более имеющий в своей истории много общего с Золотой Ордой, тоже присоединился к этому проекту и совместно с нами осваивал эту территорию, для того чтобы создать здесь музейный комплекс, посвященный Золотой Орде и Сарай-Берке.

Нам также интересно участие казахстанских археологов в проведении непосредственно самих раскопок на месте города Сарай-Берке. Считаю, что Золотая Орда – не только история России, но это как раз то историческое явление, к которому напрямую причастны и казахи, и татары, и монголы.

Мы, безусловно, видим и Казахстан в этом проекте. Тогда это будет такой большой международный проект многостороннего сотрудничества. Также мы будем обращаться к историкам из Татарстана, которые также имеют интерес в этой области.

Кстати, в недавнем прошлом интерес к этому городу проявляли историки из Каракалпакии, которые в составе делегации приехали в Волгоград и встречались с коллективом нашего музея. Мы достаточно приятно пообщались, они пригласили нас в гости, договорились о дальнейших контактах.

- Насколько известно, ваш музей рассматривает вопрос о внесении местности города Сарай-Берке в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Какие условия требуются для этого?

- Мы совместно с монгольской стороной рассматриваем вопрос о том, чтобы город вошел в список охраняемых ЮНЕСКО объектов. Наш музей поддерживает контакты с представителями этой организации в России. В начале 2020 года планируется начать работу по подготовке документации, необходимой для подачи соответствующей заявки по городу Сарай-Берке в ЮНЕСКО.

Безусловно, данная работа может затянуться на длительное время, однако возможность объединить усилия на международном уровне позволит значительно ускорить этот процесс. К тому же, если наши монгольские партнеры смогут оперативно профинансировать первую часть проекта, то уже в 2020 году можно будет организовать первую археологическую экспедицию, которая также поспособствует скорейшему рассмотрению нашего предложения.

- В рамках какого проекта или программы планируется воссоздание исторического образа Сарай-Берке?

- Работу по созданию музейного комплекса планируется проводить в рамках отдельной программы, которая еще будет разрабатываться. К тому же это зависит от выделяемых финансовых вложений. Но в целом не важно, в рамках какой программы или проекта будет делаться эта работа. Это можно называть как угодно, это вторично. Главное, должно быть желание со всех сторон и какие-то финансовые возможности.

Сейчас мы приступаем к организационным вопросам, которые необходимы для будущих археологических экспедиций. Осуществляется согласование с Министерством культуры и Институтом археологии РАН. Это мы берем на себя. В вопросе проектирования также уже есть предварительные договоренности - этим будет заниматься Государственный НИИ реставрации. Практически все оговорено, и сейчас мы думаем над тем, как это будет выглядеть дальше.

Добавлю, что наш Волгоградский областной краеведческий музей располагает большим опытом археологической деятельности и проведения археологических экспедиций. Мы готовы взять на себя всю документальную подготовку.

Сегодня мы отмечаем растущий интерес к этой тематике среди историков в России и из-за рубежа. Поэтому, возможно, в скором времени мы организуем в Волгограде международную конференцию, посвященную Золотой Орде. Так мы сможем обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам о проводимых исследованиях, а также наметить общие планы для дальнейшего взаимодействия. Мы открыты и готовы к тесному и плодотворному сотрудничеству.

- Спасибо за интервью!



