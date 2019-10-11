Российские инвесторы намерены открыть производство в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимат Павлодарской области подписал в Москве несколько соглашений с крупными российскими компаниями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Готовность сотрудничать с нами выразили в компании «Роснефтехим», — заявил заместитель акима Павлодарской области Арыстан Кабикенов. — Это предприятие предлагает новую технологию очистки воды от солей. Представители «Роснефтехим» хотят сотрудничать с павлодарским предприятием ТОО «Павлодар-Сода».





Аким Павлодарской области Булат Бакауов в ходе бизнес-форума «Инвестиционный день Павлодара в Москве» встретился с предпринимателями, которые заинтересованы в сотрудничестве. Один из рассмотренных проектов, по данным пресс-службы акима области, — производство чугунного литья, предложенное гендиректором ООО «ЛМК — завод чугуна и стали» Дмитрием Скворцовым. В компании, которая специализируется на поставке литейных заготовок, рассматривают возможность открыть завод в Павлодаре. Кроме того, представители компании подняли вопрос сотрудничества с павлодарскими вузами по подготовке кадров для литейного производства. При этом об инвестклимате в Павлодарской области российским бизнесменам рассказали их коллеги, которые уже работают в Павлодаре. Руководитель совета директоров «Forwoll Group» Виктор Литуев отметил, что топ-менеджмент компании определил Павлодар как приоритетный регион для дальнейшего развития. Именно здесь после запуска производства легированного алюминия на территории специальной экономической зоны намерены наладить выпуск керамических изделий, добавили в администрации Павлодарской области.





Представители компании «KazCenosphere», один из учредителей которой - российская компания «Гранула-СпецЦемент», в мае 2019 года приступили к реализации своего проекта, но уже оценили благоприятное качество администрирования в Павлодаре. Российские инвесторы, по данным павлодарского облакимата, до конца года намерены запустить производство алюмисиликатной микросферы из золы.





«Сам факт бесплатного предоставления земельного участка в аренду на длительный срок сокращает наши инвестиционные затраты и даёт возможность для более быстрого выхода на проектную окупаемость, — заявил Владислав Васьков, директор компании «Гранула-СпецЦемент» по экономике. — На сегодняшний день уже выполнены необходимые согласования с администрацией Павлодара и проведены инженерные изыскания. Все описанные факторы положительно сказываются на реализации нашего проекта, и мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие».





Во время бизнес-форума акимат Павлодарской области подписал несколько соглашений с крупными российскими компаниями. Помимо ЗАО ИПК «Роснефтехим» ООО «ЛМК — завод чугуна и стали» и ЗАО ИПК «Роснефтехим», это компании ООО «Спектопласт» и ООО «Компания Рона».











