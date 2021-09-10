Российские эксперты в Москве обсудили Послание Президента народу Казахстана

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев подчеркнул, что, несмотря на серьезное влияние пандемии на текущий ход событий, сейчас можно уже говорить о постпандемийном периоде. По его словам, и в Казахстане, и в России наблюдается рост, движение вперед, а некоторые показатели уже превышают цифры 2019 и 2020 годов.

Как отметил посол, пандемия подстегнула цифровизацию, заставила пересмотреть множество бизнес-процессов, побудила людей мыслить креативно и нестандартно. В этом смысле, продолжил Ермек Кошербаев, особенностью нынешнего Послания является то, что Президент переносит центр тяжести на творческую активность самих управленцев, что открывает широкие возможности для успешной реализации поставленных в программном документе задач.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что в центре внимания всех Посланий всегда стоит задача повышения уровня жизни населения. «И здесь возникает дилемма, как повысить зарплаты и пенсии и при этом не разогнать инфляцию, – заметил он. – Однако в нынешнем Послании Президент решает данную коллизию, упомянув о немонетарных составляющих инфляции – не столько сжатие денежной массы, сколько вопрос ценообразования».

По словам эксперта, успешное выполнение поручений Главы государства зависит и от качества государственного управления, прежде всего, на местах. «Легко собрать талантливое правительство, трудно собрать талантливую районную администрацию», - резюмировал Журавлев.

Руководитель аналитического департамента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров обратил внимание на прозвучавшую в Послании задачу по развитию мирного атома.

Как заметил эксперт, руководство Казахстана верно уловило тренд на постепенный закат угольной эпохи, на грозящий стране к 2030 году дефицит электроэнергии. В связи с чем, помимо возобновляемых, возникает необходимость задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии.

Заместитель директора ИАЦ МГУ Александра Перминова отметила социальный характер Послания.

«Если судить по информационному полю, большая часть казахстанцев с большим вниманием и интересом восприняла поставленные в документе задачи по борьбе с инфляцией, проблемы ценообразования, роста зарплат, повышения качества медицины и образования», – сказала она.

Также, по ее словам, вынесенное в название Послания словосочетание «Единство народа» свидетельствует о надуманности в последнее время в медиапространстве темы ущемления прав нетитульных этносов. В документе четко говорится, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию препятствовать нельзя, и от того, что казахстанская молодежь владеет разными языками, в том числе и русским, страна только выигрывает.

Говоря о созвучности и похожести многих проблем в Казахстане и России, эксперты призвали активно развивать промышленную кооперацию и готовить кадры в области продажи промышленной продукции, поскольку в данной сфере конкуренция несоизмеримо выше, чем в продаже сырья.

Подводя итоги дискуссии, ее участники пришли к выводу, что Послание – это системный план мер, который позволит в текущих условиях неустойчивой экономической конъюнктуры обеспечить качество жизни и рост социального благополучия. Эксперты отметили: главное, это то, что нынешнее послание является руководством к действию. По их мнению, развитие экономики и социальной сферы, корректировка структур государственного управления – так как они очерчены в Послании – должны способствовать улучшению жизни граждан.