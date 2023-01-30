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Российская «Татнефть» выкупила единственный в Узбекистане шинный завод

30 Января 2023, 20:09
Российская «Татнефть» выкупила единственный в Узбекистане шинный завод

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Российская компания «Татнефть» выкупила единственный в Узбекистане шинный завод, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

««Узхимпром» и АО «Узхимимпэкс» (дочерняя компания «Узхимпрома») подписали договор купли-продажи 100% активов «Первого резинотехнического завода» российской компании АО «Татнефть», - сообщает пресс-служба узбекистанской химкомпании.

Договоренность о продаже завода за $80 млн была достигнута в ходе узбекско-российского бизнес-форума, прошедшего в Самарканде в декабре прошлого года. Также в рамках сделки российская компания покроет долги шинного завода в объеме $153 млн.

«По итогам переговоров в Самарканде российская компания «Татнефть» приняла на себя 100-процентную долю всех имеющихся кредитных обязательств и задолженностей при условии, что в будущем на предприятии будет налажено производство новых видов резинотехнической продукции», - добавили в компании.

Запуск первого в Узбекистане завода шинной продукции состоялся в 2018 году. Завод может ежегодно выпускать до 3 млн шин для легковых авто, 200 тысяч радиальных шин для сельхозтехники и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.

В Казахстане «Татнефть» совместно с группой «Аллюр» запустили шинный завод в городе Сарани Карагандинской области. «Татнефть» совместно с «Казмунайгаз» реализует проект по строительству завода бутадиеновых каучуков в Атырауской области, запуск которого запланирован на 2025 год.


Фото: uzkimyosanoat.uz


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