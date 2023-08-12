Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российская пловчиха София Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию корреспонденту Казинформа подтвердил исполнительный директор Федерации водных видов спорта Руслан Джолдыбаев.

Отметим, что София Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. Ее отец – мастер спорта международного класса. Занимался хоккеем. Мама пловчихи занималась легкой атлетикой и фитнесом.

В 2018 году на чемпионате России София заняла четвертое место на дистанции 100 метров баттерфляем. На тот момент она показала свой лучший результат. После этого участвовала на дистанции вдвое короче. В итоге она одержала победу, впервые в карьере став чемпионкой России с результатом 26,52.