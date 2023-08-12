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    13:45, 12 Август 2023 | GMT +6

    Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана

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    Фото: instagram.com/sofyaspodarenko
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российская пловчиха София Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию корреспонденту Казинформа подтвердил исполнительный директор Федерации водных видов спорта Руслан Джолдыбаев.

    Отметим, что София Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. Ее отец – мастер спорта международного класса. Занимался хоккеем. Мама пловчихи занималась легкой атлетикой и фитнесом.

    В 2018 году на чемпионате России София заняла четвертое место на дистанции 100 метров баттерфляем. На тот момент она показала свой лучший результат. После этого участвовала на дистанции вдвое короче. В итоге она одержала победу, впервые в карьере став чемпионкой России с результатом 26,52.


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