13:45, 12 Август 2023 | GMT +6
Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российская пловчиха София Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию корреспонденту Казинформа подтвердил исполнительный директор Федерации водных видов спорта Руслан Джолдыбаев.
Отметим, что София Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. Ее отец – мастер спорта международного класса. Занимался хоккеем. Мама пловчихи занималась легкой атлетикой и фитнесом.
В 2018 году на чемпионате России София заняла четвертое место на дистанции 100 метров баттерфляем. На тот момент она показала свой лучший результат. После этого участвовала на дистанции вдвое короче. В итоге она одержала победу, впервые в карьере став чемпионкой России с результатом 26,52.