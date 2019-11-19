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Российская медтехника появится на рынке Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце октября Казахстан принимал деловую миссию из Свердловской области. Бизнес региона представил республике свои разработки в области медицинской техники и медицинских услуг.
Встреча получилась плодотворной. Представители бизнеса, власти и медицинской отрасли Казахстана были заинтересованы в разработках свердловских делегатов. Наметились предварительные договоренности о сотрудничестве. Речь идет о расширении дистрибьютерской сети, намерениях локализовать производство, мероприятиях по обмену опытом.
Кроме того, очное знакомство с представителями медотрасли республики помогло выработать дальнейшую схему взаимодействия сразу по нескольким важным направлениям: кардиохирургии, онкологии, неонатологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии. Участники бизнес-миссии также презентовали возможности современного медицинского туризма.
Надо отметить, что некоторые представители деловой мисси уже имеют прочные связи с Казахстаном и поставляют на этом рынке свою продукцию. Например, широкое использование получил электростимулятор противоболевом ЭСП-01 — «Вектор МС» (по А.А. Герасимову) компании «Вектор-Медицинские системы».
Участники бизнес-миссии со стороны Казахстана отдельно подчеркнули: российская продукция ничуть не хуже своих европейских аналогов с точки зрения функционала и точно даст фору с точки зрения ценовой.
Что касается медицинского туризма – тут тоже много плюсов. Взять хотя бы логистику – пациенты из Казахстана могут летать прямыми рейсами в Екатеринбург из столицы – города Нур-Султана.
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