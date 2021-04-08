Российская компания «ЧЕТРА» создает в Экибастузе производство бульдозерной техники

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Трехсторонний меморандум о сотрудничестве был подписан между ООО «ЧЕТРА», предприятием «АСТАНА СпецРемонт-2011» и управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

Компания «ЧЕТРА» - крупнейший производитель бульдозерной техники в России – намерена локализовать производство на территории Казахстана. В качестве партнера выбрано ТОО «АСТАНА СпецРемонт-2011», которое предоставляет услуги по сервису и ремонту импортной карьерной техники, является дилером ЧЕТРА и имеет достаточные мощности для запуска самостоятельного производства.

« Проект достаточно реальный и интересный, учитывая, что в Экибастузе расположены угольные разрезы и месторождение Бозшаколь. Кроме того, рядом другие промышленные регионы – ВКО и Карагандинская область. У нового производства будет рынок сбыта», - отметил руководитель правления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Айбек Турсынгалиев.

На расширение рынка сбыта рассчитывают и в российской компании. Хотя уже сейчас предприятия Казахстана – крупнейшие зарубежные потребители техники ЧЕТРА. При этом потенциал для роста есть. В регионе имеется отложенный спрос на развитие дорожного строительства. Поэтому будет налажен выпуск не только бульдозеров тяжелого класса ЧЕТРА Т25, Т35, которые активно применяются в добывающей промышленности, но и легких машин – ЧЕТРА Т9, Т11 – наиболее популярных моделей в дорожной отрасли.

Российская компания согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве намерена оказывать конструкторское и технологическое сопровождение выпускаемой продукции, содействовать вопросам сервисного обслуживания и продвижения бульдозеров на рынке региона.

«Уверены, что от открытия производства на территории Казахстана в плюсе окажутся все. Для потребителей это означает сокращение сроков поставки техники, снижение логистических затрат. Для региона – появление новых рабочих мест, расширение кооперационных связей с местными производителями. Для нас же – это важные стратегические инвестиции», - сказал Алексей Храбров, директор по экспортным продажам в страны ближнего зарубежья ООО «ЧЕТРА».

Первая отгрузка бульдозера должна состояться в июне 2021 года. Программа локализации рассчитана на три года.

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