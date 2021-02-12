Российская компания «ЧЕТРА» планирует открыть в Казахстане производство бульдозеров

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Российская компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Казахстане. Производственная площадка будет располагаться на базе официального дилера ЧЕТРА - «АСТАНА СпецРемонт-2011» в городе Экибастуз, передает МИА «Казинформ».

Владимир Антонов, исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»: «Создание собственного производства на территории Казахстана существенно сократит сроки поставки техники ЧЕТРА нашим потребителям. Время изготовления одной машины составит около двух недель. Отмечу, что сейчас в Казахстане нет производства бульдозерной техники. Таким образом, ЧЕТРА создаст дополнительные рабочие места в регионе, а также расширит ассортимент выпускаемой продукции».

Планируется, что это будут наиболее востребованные потребителями Казахстана машины тяжелого класса - ЧЕТРА Т25, ЧЕТРА Т35, которые активно используются в горнодобывающей отрасли, а также ЧЕТРА Т11 – популярная модель бульдозера в дорожном, промышленном, гидротехническом строительстве. Сейчас идут детальная проработка проекта, определение номенклатуры техники, объемов производственных мощностей.

Старт производства бульдозерной техники запланирован на первое полугодие 2021 года. Тогда же начнется и реализация: до июня 2021 года компания «ЧЕТРА» намерена отгрузить не менее двух единиц техники. В качестве производственной площадки компания «АСТАНА СпецРемонт-2011» выбрана неслучайно. У дилера ЧЕТРА есть хорошая техническая база, большой опыт работы на территории республики и репутация надежного партнера.

Компания «ЧЕТРА» намерена расширять локализацию производства на территории Казахстана. Программа локализации рассчитана на три года.

Справочная информация:

ООО «ЧЕТРА» – специализированная сбытовая компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного и коммунального назначения и запасные части под брендом «ЧЕТРА» производства ООО «ПК «Промтрактор», атакже эксклюзивно поставляющая запасные части икомплектующие, навесные замки под брендом «ЧАЗ» производства ООО «ПК «ЧАЗ».

ЧЕТРА – торговая марка российской техники промышленного (бульдозеров, трубоукладчиков ипогрузчиков) и коммунального назначения и запасных частей производства ООО«ПК «Промтрактор». Свыше 3 000 единиц техники под брендом ЧЕТРА находятся сегодня в эксплуатации на территории Российской Федерации и более чем в 30 странах мира. Сервисная сеть ЧЕТРА насчитывает более 50 сервисных центров в России и за рубежом.