Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Российская горнолыжница сменила гражданство и будет представлять Казахстан

    29 Декабря 2022, 11:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная российская горнолыжница Александра Скороходова стала членом национальной сборной Республики Казахстан, она также получила гражданство РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В марте 2022 года в Алматы состоялись республиканские соревнования по горнолыжному спорту «Мемориал заслуженного тренера СССР Александры Артеменко», в которых Александра завоевала абсолютное первенство в четырех дисциплинах AS, GS, SG, SL.

    Теперь Александра будет принимать участие в республиканских соревнованиях, Кубке РК и первенстве РК и в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Южной Корее.

    Казахстанский тренер по горнолыжному спорту, старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг на встрече с журналистами ответил, как она стала членом национальной сборной.

    «Александру Скороходову мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. На данный момент, если брать возраст 16-17 лет, то она является сильнейшей в этом возрасте. Мы взяли ее также для поднятия уровня наших спортсменов, потому что, чтобы стать сильнее в спорте, нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. Она решила продолжить свою карьеру у нас. Сейчас она тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана», - ответил Марк Шпарберг.

    Кроме того, тренер рассказал о перспективах спортсменки.

    «У нее есть перспектива, она является абсолютной чемпионкой России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты. На соревнованиях высокого уровня во второй попытке Александра показала четвертое время, уступив только спортсменам уровня Кубка Европы. В итоге она стала 13-й из 100 человек», - заметил он.

    Сама Александра Скороходова недавно на своей странице в Instagram сообщила, что получение гражданства Республики Казахстан для нее стало одним из самых ярких моментов в этом году.

    «В этом году я также стала победителем Кубка России (сезон 2021/2022). Меня включили в национальную сборную Казахстана, и я теперь официально их спортсмен. Я познакомилась с огромным количеством классных ребят. В этом году я стала намного увереннее в себе, стала физически и морально сильнее. Уверена, что в предстоящем году, меня ждет еще больше радости и побед в моих начинаниях», - написала спортсменка.

    Ранее сообщалось, что члены женской и мужской национальной сборной Казахстана по горнолыжному спорту начали подготовку к Олимпийским играм.

    Фото: www.fgssr.ru

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские горнолыжники готовятся к Олимпийским играм
    Призерам Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир в Жамбылской области
    Современный инвентарь и оборудование получили казахстанские спортсмены
    Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
    Популярное
    1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
    2 В Атырау проверят завод KPI, где сокращают сотрудников
    3 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
    4 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
    5 Алматинцы почувствовали землетрясение
    Новости партнеров