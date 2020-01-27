Россиянка родила в пожарной машине в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Россиянка родила в пожарной машине в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По сообщению ведомства, гражданка Российской федерации родила девочку в пожарной машине, когда спасатели выехали навстречу застрявшей в перемёте карете скорой помощи. Экстремальные роды произошли в Астраханском районе по трассе «Алматы-Екатеринбург».

​ «26 января в 18.20 часов поступило телефонное сообщение о том, что в снежном перемёте застряла карета скорой помощи. В ней находилась беременная женщина. Неотложка​ проехала в село Петровку, а назад в Астраханку – не смогла проехать, так как две фуры перекрыли дорогу. Они застряли в​ снежном перемёте и закрыли проезд. Был сильный буран, видимости – ноль», - рассказал заместитель начальник ПЧ-19 Ербол Смаилов.

Как добавили в ведомстве, на место вызова срочно выехал дежурный караул пожарной части № 19. Спасатели срочно эвакуировали роженицу,​ однако 23-летняя женщина родила не в роддоме в райцентре Астраханка, а в пожарной машине.

«Роды принимал фельдшер.И мама, и ребёнок чувствуют себя хорошо, доставлены в родильный дом села Астраханка Астраханского района. Роженица оказалась гражданкой России. И это её первый ребёнок.

Это уже четвёртая роженица, которую спасли сотрудники службы ЧС в последние пять буранных дней, в настоящее время спасатели и медики срочно эвакуируют на спецтехнике из аула в Бурабайском районе ещё одну женщину, срок родов у которой – сегодня» , - добавили в ДЧС региона.



