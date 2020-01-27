Россиянка родила в пожарной машине в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Россиянка родила в пожарной машине в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
По сообщению ведомства, гражданка Российской федерации родила девочку в пожарной машине, когда спасатели выехали навстречу застрявшей в перемёте карете скорой помощи. Экстремальные роды произошли в Астраханском районе по трассе «Алматы-Екатеринбург».
«26 января в 18.20 часов поступило телефонное сообщение о том, что в снежном перемёте застряла карета скорой помощи. В ней находилась беременная женщина. Неотложка проехала в село Петровку, а назад в Астраханку – не смогла проехать, так как две фуры перекрыли дорогу. Они застряли в снежном перемёте и закрыли проезд. Был сильный буран, видимости – ноль», - рассказал заместитель начальник ПЧ-19 Ербол Смаилов.
Как добавили в ведомстве, на место вызова срочно выехал дежурный караул пожарной части № 19. Спасатели срочно эвакуировали роженицу, однако 23-летняя женщина родила не в роддоме в райцентре Астраханка, а в пожарной машине.
«Роды принимал фельдшер.И мама, и ребёнок чувствуют себя хорошо, доставлены в родильный дом села Астраханка Астраханского района. Роженица оказалась гражданкой России. И это её первый ребёнок.
Это уже четвёртая роженица, которую спасли сотрудники службы ЧС в последние пять буранных дней, в настоящее время спасатели и медики срочно эвакуируют на спецтехнике из аула в Бурабайском районе ещё одну женщину, срок родов у которой – сегодня» , - добавили в ДЧС региона.
- Скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Усть-Каменогорске
- Более 100 граждан эвакуировано военнослужащими Нацгвардии из снежного плена
- В Афганистане разбился пассажирский самолет
- Пациента на руках два километра несли работники скорой помощи в Павлодарской области
- Более 2400 авто вызволили дорожники из снежного плена за трое суток
- Воздержаться от поездок призывают спасатели жителей СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана