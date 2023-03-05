Россиянка Полина Кудерметова выиграла теннисный турнир в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в национальном теннисном центре Beeline Arena, завершился турнир серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

19-летняя Полина Кудерметова стала победительницей турнира в столице Казахстана. В финале россиянка довольно легко и быстро обыграла свою соотечественницу Дарью Астахову со счетом 6:2, 6:3. Полина выиграла свой первый титул на турнирах серии ITF W40, а в целом, трофей в Астане стал для нее первым в 2023 году. Полина является родной младшей сестрой 11-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.

«Очень рада выиграть дебютный для меня по уровню турнир в новом сезоне. На финальную игру я настроилась серьезно, с первых розыгрышей атаковала. Дарья умеет терпеть, поэтому мне нельзя было отдавать инициативу. Мы с Дашей на юниорских турнирах играли часто и все наши матчи были интересными. Теперь судьба нас свела в финале взрослого соревнования и это очень круто. Благодарю Федерацию тенниса Казахстана за отличную организацию турнира, все прошло на высшем уровне», - сказала после церемонии награждения Полина Кудерметова.

Завтра, 6 марта, начнется второй женский турнир серии ITF World Tennis Tour - «BeeTV 60 Women's».