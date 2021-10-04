Россиянка поблагодарила костанайского полицейского за возвращение угнанного авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданка России выразила благодарность костанайскому полицейскому за установление местонахождения угнанного авто. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна благодарность казахстанским полицейским поступила от жительницы Российской Федерации. Женщина через Instagram благодарит инспектора группы розыска Департамента полиции Костанайской области Марата Байбосынова», - сказал Нурдильда Ораз.

Хозяйка авто разместила пост в Instagram:

«Оперативно и на совесть выполнил свою работу. После долгой кропотливой работы всё-таки ему удалось выйти на след машины. Нашёл местонахождение угнанного из России авто, в котором были перебиты номера винкода и задержал злоумышленников. Побольше бы таких сотрудников, которые болеют за свою работу душой и сердцем. Желаем карьерного роста и самое главное здоровья...», - пишет автор.



