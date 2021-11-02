Россиянка несколько лет получала пенсию в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Гражданка Российской Федерации шесть лет получала пенсию, как гражданка Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Сотрудниками миграционной службы отдела полиции Карасуского района совместно с отделом Карасуского района по социальному обеспечению в ходе пров одимой совместной работы была выявлена 64-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Карасуского района, которая приобрела гражданство Российской Федерации 16 лет назад.

«Женщина получала российскую пенсию, а в 2015 году по достижению пенсионного возраста оформила пенсию на территории Республики Казахстан. Решается вопрос о возвращении незаконно полученных денежных средств.

Сотрудниками миграционной службы гражданка РФ привлечена к административной ответственности по статье 496 КР КоАП в виде штрафа в сумме 100 МРП»,- сообщили в ведомстве.

Что касается женщины, то в ее отношении зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан.