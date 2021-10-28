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    21:00, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Россиянка четыре года получала пенсию в Восточном Казахстане

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    ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихе выявили гражданку РФ, которая четыре года получала казахстанскую пенсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Миграционная служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе ведет работу по выявлению лиц, проживающих в области с двойным гражданством.

    «С начала года более 800 человек утратили гражданство Казахстана. Основная часть – принявшие гражданство Российской Федерации», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. ⠀

    К административной ответственности за двойное гражданство привлечено 85 человек, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства – 24, за использование паспорта и удостоверения личности Республики Казахстан – 61. – Один из фактов двойного гражданства был выявлен сотрудниками миграционной службы в Шемонаихе.

    Стражи порядка установили 63-летнюю жительницу города, которая в 2013 году приобрела гражданство Российской Федерации в Саратовской области. Однако, игнорируя законодательство, проживала в Казахстане и использовала документы гражданки РК, при этом получала казахстанскую пенсию и по сей день пользовалась государственными услугами. У гражданки Российской Федерации были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата гражданства РК. Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 части 1 КРКобАП. Ей наложен штраф 100 МРП», – продолжил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Россия
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