Россиянка четыре года получала пенсию в Восточном Казахстане

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихе выявили гражданку РФ, которая четыре года получала казахстанскую пенсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Миграционная служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе ведет работу по выявлению лиц, проживающих в области с двойным гражданством.

«С начала года более 800 человек утратили гражданство Казахстана. Основная часть – принявшие гражданство Российской Федерации», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. ⠀

К административной ответственности за двойное гражданство привлечено 85 человек, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства – 24, за использование паспорта и удостоверения личности Республики Казахстан – 61. – Один из фактов двойного гражданства был выявлен сотрудниками миграционной службы в Шемонаихе.

Стражи порядка установили 63-летнюю жительницу города, которая в 2013 году приобрела гражданство Российской Федерации в Саратовской области. Однако, игнорируя законодательство, проживала в Казахстане и использовала документы гражданки РК, при этом получала казахстанскую пенсию и по сей день пользовалась государственными услугами. У гражданки Российской Федерации были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата гражданства РК. Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 части 1 КРКобАП. Ей наложен штраф 100 МРП», – продолжил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.