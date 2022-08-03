3 Августа 2022 14:23

Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области

ЖАНАКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские с поезда сообщением Мангистау-Алматы» по акту сняли гражданина РФ за распитие алкогольных напитков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

По прибытию на станцию Жанакорган в Кызылординской области с пассажирского поезда сообщением «Мангистау-Алматы» по акту начальника поезда был снят гражданин Российской Федерации, 1968 года рождения.

В ходе проверки сотрудниками линейного отделения полиции на станции Жанакорган установлено, что мужчина в пути следования распивал алкогольные напитки. Находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечания проводников не реагировал, оскорбил общественную нравственность и человеческое достоинство, нарушил общественный порядок.

Согласно заключению медицинского освидетельствования правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении иностранного гражданина транспортными полицейскими был составлен административный материал по ч.3 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков в общественных местах» и наложено административное взыскание в виде штрафа 10 МРП.

Кроме того, в отношении которого составлен еще один протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

Решением Жанакорганского районного суда гражданину РФ наложен штраф в размере 25 МРП в сумме 76 575 тенге.











