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Россиянина с казахстанским паспортом оштрафовали в Павлодарской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Октября 2022, 21:20
Россиянина с казахстанским паспортом оштрафовали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бывший гражданин Казахстана, получивший в апреле гражданство РФ, оштрафован на сумму около 429 тысяч тенге за то, что не сдал паспорт РК. Мужчина вину свою признал, но просил не выдворять его из нашей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Павлодарского областного суда.

Железинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина России З., по факту нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

«27 сентября текущего года при проведении пограничного контроля в пункте пропуска «Урлютобе» выяснилось, что мужчина 30 апреля 2022 года получил гражданство Российской Федерации, однако не сообщил в установленные сроки факт приобретения гражданство другого государства. В судебном заседании он вину признал полностью и пояснил, что в апреле получил гражданство РФ, однако паспорт Республики Казахстан не сдал из-за незнания закона. В Казахстане проживают его родители, в связи с чем просил не применять в отношении него взыскание в виде выдворения», - говорится в сообщении Железинского районного суда .

Постановлением суда З. признан виновным по ст.496 ч.2 КоАП РК и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 428 820 тенге.

Постановление вступило в законную силу.


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