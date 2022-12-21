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Россиянина с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области

21 Декабря 2022, 18:26
Россиянина с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Иностранца с 27 нарушениями ПДД задержали в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 декабря сотрудники полиции при проведении рейдовых мероприятий на территории Костанайской области с помощью комплекса Ekin Patrol G2 задержали водителя Scania с российским учетом.

Водитель авто является гражданином РФ, у которого имелись 27 нарушений ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на общую сумму 688 445 тенге.

Штрафы погашены в полном объеме.


Фото: polisia.kz

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