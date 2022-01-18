Россиянина подозревают в квартирной афере 16-летней давности в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В 2021 году павлодарские оперативники разыскали 103 уголовных преступника и установили местонахождение 88 без вести пропавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Новом Уренгое разыскали подозреваемого в мошенничестве павлодарские оперативники: гражданин Российской Федерации подозревается в том, что в Павлодаре 16 лет назад, оформив фиктивный договор купли–продажи на квартиру, впоследствии реализовал её», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, все эти годы разыскиваемый уголовный преступник жил в разных городах России под другими данными. В последнее время 60-летний мужчина жил и работал в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

«В другом случае полицейскими задержан житель Павлодарской области, разыскиваемый российскими оперативниками. Сотрудниками отдела полиции Железинского района задержан уголовный преступник, разыскиваемый УМВД России за совершение преступления в городе Омск в 2018 году», - добавили в ДП региона.

31-летний молодой человек подозревается в совершении преступления по статье 119 части 1 УК Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Пару дней назад он приехал к родственникам в одно из сёл Железинского района, но был задержан участковым инспектором полиции.

«Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится работа по розыску уголовных преступников и без вести пропавших граждан. Всего по итогам прошлого года павлодарскими оперативниками разыскано 103 уголовных преступника, установлено местонахождение 88 без вести пропавших граждан», - добавили в пресс-службе.