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Россиянина подозревают в квартирной афере 16-летней давности в Павлодаре

18 Января 2022 12:45
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Россиянина подозревают в квартирной афере 16-летней давности в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В 2021 году павлодарские оперативники разыскали 103 уголовных преступника и установили местонахождение 88 без вести пропавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Новом Уренгое разыскали подозреваемого в мошенничестве павлодарские оперативники: гражданин Российской Федерации подозревается в том, что в Павлодаре 16 лет назад, оформив фиктивный договор купли–продажи на квартиру, впоследствии реализовал её», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, все эти годы разыскиваемый уголовный преступник жил в разных городах России под другими данными. В последнее время 60-летний мужчина жил и работал в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

«В другом случае полицейскими задержан житель Павлодарской области, разыскиваемый российскими оперативниками. Сотрудниками отдела полиции Железинского района задержан уголовный преступник, разыскиваемый УМВД России за совершение преступления в городе Омск в 2018 году», - добавили в ДП региона.

31-летний молодой человек подозревается в совершении преступления по статье 119 части 1 УК Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Пару дней назад он приехал к родственникам в одно из сёл Железинского района, но был задержан участковым инспектором полиции.
«Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится работа по розыску уголовных преступников и без вести пропавших граждан. Всего по итогам прошлого года павлодарскими оперативниками разыскано 103 уголовных преступника, установлено местонахождение 88 без вести пропавших граждан», - добавили в пресс-службе.

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#Павлодарская область   #Россия   #Криминал  
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Автор:

Антон Гагарин

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