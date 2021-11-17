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Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан

17 Ноября 2021 07:47
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Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину - гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.





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#Карагандинская область   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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