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    14:22, 19 Май 2021 | GMT +6

    Россиянин в грузовом поезде незаконно пересек границу с Казахстаном

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали 51-летнего гражданина РФ за незаконное пересечение государственной границы РК на грузовом поезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «15 мая текущего года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на станции Петропавловск сотрудники транспортной полиции совместно с сотрудниками КНБ РК установили и задержали 51-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина въехал на грузовом поезде, минуя пограничные посты, с территории РФ на территорию нашей страны, тем самым незаконно пересек Государственную границу Республики Казахстан», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.

    Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании по ч.1 ст. 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК).

    «В ходе проверки установлено, что задержанный находился в межгосударственном розыске с апреля текущего года за совершение преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 166 (Угон) УК РФ. Инициатором розыска является ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время проводится расследование», - дополнили в полиции.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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