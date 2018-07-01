Россиянин устроил дебош в самолете сообщением «Алматы - Уральск»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана» сообщением «Алматы - Уральск» находится буйный пассажир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Полицейские обнаружили в салоне самолета 26-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, выражался нецензурной бранью, тем самым мешал спокойствию пассажиров.

В результате медицинского освидетельствования у правонарушителя было выявлено алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении дебошира составлены сразу три административных протокола - по мелкому хулиганству, появлению в общественном месте в состоянии опьянения, нарушению правил поведения на воздушном судне. Россиянин привлечен к административному штрафу в размере 31 265 тенге.