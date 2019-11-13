+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Россиянин сообщил родственнице в Казахстане, что захвачен в заложники – информация оказалась ложной

13 Ноября 2019 19:01
Поделиться:
Россиянин сообщил родственнице в Казахстане, что захвачен в заложники – информация оказалась ложной

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, страдающий алкогольным психозом, поднял по тревоге правоохранительные службы двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Новости по теме

Полицейские-герои: кто они?
Мясо с поддельной ветсправкой привез на рынок житель СКО Династия полицейских в Павлодарской области: сын продолжил дело отца Какую награду получили полицейские за спасение девушки в Караганде

По информации ведомства, 12 ноября 2019 года по поступившему сообщению на специальную линию акмолинские полицейские вышли на связь со своими коллегами из России.

«Обратившаяся на спецлинию «112» 64-летняя жительница города Степногорска заявила, что ее родственник, проживающий на территории Челябинской области Российской Федерации, связался с ней по телефону и попросил о помощи. Мужчина сообщил, что он находится в своей квартире и захвачен в заложники неизвестными вооруженными лицами в масках. Получив тревожное сообщение, акмолинские стражи порядка связались со своими коллегами из отдела МВД России», - рассказали в ведомстве.

Органами правопорядка соседнего государства по указанному жительницей Степногорска адресу были незамедлительно направлены бойцы подразделения по борьбе с терроризмом. Информация оказалась ложной, факт захвата в заложники не подтвердился.

«Выяснилось, что «заложник» злоупотребляет спиртными напитками и нуждается в принудительном лечении от алкоголизма. Согласно заключению медицинских работников, мужчина страдает алкогольным психозом», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Россия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив