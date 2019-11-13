Россиянин сообщил родственнице в Казахстане, что захвачен в заложники – информация оказалась ложной

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, страдающий алкогольным психозом, поднял по тревоге правоохранительные службы двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 12 ноября 2019 года по поступившему сообщению на специальную линию акмолинские полицейские вышли на связь со своими коллегами из России.

«Обратившаяся на спецлинию «112» 64-летняя жительница города Степногорска заявила, что ее родственник, проживающий на территории Челябинской области Российской Федерации, связался с ней по телефону и попросил о помощи. Мужчина сообщил, что он находится в своей квартире и захвачен в заложники неизвестными вооруженными лицами в масках. Получив тревожное сообщение, акмолинские стражи порядка связались со своими коллегами из отдела МВД России», - рассказали в ведомстве.

Органами правопорядка соседнего государства по указанному жительницей Степногорска адресу были незамедлительно направлены бойцы подразделения по борьбе с терроризмом. Информация оказалась ложной, факт захвата в заложники не подтвердился.

«Выяснилось, что «заложник» злоупотребляет спиртными напитками и нуждается в принудительном лечении от алкоголизма. Согласно заключению медицинских работников, мужчина страдает алкогольным психозом», - добавили в ведомстве.