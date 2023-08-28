Россиянин помогал обналичивать деньги в РК: ущерб составил 100 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech» прошло с 16 по 18 августа в Казахстане. Об его итогах рассказал на брифинге заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня уже невозможно представить себе жизнь без Интернета. Онлайн-услуги затронули практически все сферы жизнедеятельности. К сожалению, этим также активно пользуются преступники, особенно при совершении интернет-мошенничеств. С начала года по стране зарегистрировано уже свыше 12 тысяч таких преступлений», - сказал Рустем Дюсетаев.

В МВД отмечают, что сложность их раскрытия обусловлена трансграничностью. Почти во всех случаях мошенники находятся в другом регионе страны, либо за рубежом. В этой связи, для профилактики и раскрытия указанных видов преступлений, с 16 по 18 августа текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech». За 3 дня проведения ОПМ зарегистрировано 200 преступлений. Также раскрыто 339 ранее совершенных мошенничеств.

«Чаще всего мошенничества совершаются посредством объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг торговых на интернет-площадках. Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц», - пояснил Рустем Дюсетаев.

Так, в городе Алматы задержаны 2 мошенника, которые размещали в социальной сети «Инстаграм» объявления о продаже телефонов марки «Iphone».

Указанные лица изобличены в совершении 30 фактов мошенничеств, общий ущерб составил свыше 15 миллионов тенге.

Еще один из распространенных видов мошенничества, когда гражданам звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Таким способом совершены 14,2% от всех зарегистрированных интернет-мошенничеств. Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и трехзначный код на ее обороте. Далее, с помощью полученных данных подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им», - сказал Рустем Дюсетаев.

Так, сотрудниками Департамента полиции Акмолинской области задержан гражданин Российской Федерации, который содействовал мошенникам в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан при совершении мошенничеств от имени сотрудников банков.

«Указанное лицо изобличено в совершении 25 преступлений, общий ущерб составил свыше 100 миллионов тенге. Все чаще в сети Интернет-мошенниками используются хакерские программы для получения доступа к компьютерам бухгалтеров крупных компаний. К примеру, в городе Караганде задержан 20-летний житель области, который причастен к краже 60 миллионов тенге с банковского счета крупной организации. Для совершения хищения использовалась вредоносная программа. Приняты меры к установлению его соучастников, а также других совершенных ими преступлений», - добавил Рустем Дюсетаев.