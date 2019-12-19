Россиянин погиб на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Самара - Шымкент» в результате ДТП погиб гражданин Российской федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

«18 декабря водитель легковой автомашины Ford Focus, житель города Москва (РФ), двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Карабутак на 928 километре автодороги «Самараь - Шымкент», не учитывая дорожные метеорологические условия, на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения. В результате он допустил столкновение с грузовой автомашиной Volvo FH под управлением гражданина Кыргызстана», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В результате ДТП водитель автомашины Ford Focus от полученных травм скончался на месте, а пассажир был госпитализирован в центральную больницу Хромтауского района. По данному факту проводится расследование.