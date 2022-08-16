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Россиянин оштрафован за попытку вывоза зубов древних акул из Казахстана
16 Августа 2022 14:45

Россиянин оштрафован за попытку вывоза зубов древних акул из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, который пытался вывезти из нашей республики рога джейрана и ряд экспонатов, представляющих археологическую ценность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

27 мая т.г. в аэропорту г.Нур-Султан сотрудниками полиции был задержан 61-летний гражданин РФ, пытавшийся вылететь в Москву с парой рогов джейрана, входящего в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В ходе проведения обыскных мероприятий у него также были изъяты экспонаты, представляющие большую археологическую ценность: 26 морских ежей (мезозойская эра), зубы акул в количестве 95 штук (кайнозойская эра), окаменевшие куски древесины (неоген). Подсудимый нашел их в степи в Мангистауской области.

8 августа т.г. Есильским районным судом №2 г.Нур-Султан за совершение преступления, предусмотренного статьей 339 УК (незаконное обращение с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных), виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (612 600 тенге – прим.ред.) и запрета сроком на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Вместе с тем, виновный обязан возместить причиненный материальный ущерб в виде стоимости дериватов джейрана, то есть 1 837 800 тенге.

По решению суда изъятые у виновного предметы переданы в музейные коллекции Института зоологии МОН РК.


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