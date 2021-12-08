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Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане

8 Декабря 2021 18:07
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Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В период оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудники миграционной службы продолжают выявлять факты двойного гражданства. Так, в городе Риддере установлен мужчина, который приобрел гражданство в 2006 году в Алтайском крае и оформил паспорт гражданина Российской Федерации.

«Будучи гражданином России, он девять лет получал пенсию на территории Республики Казахстан, за что был привлечен к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП», - рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Так, в Уланском районе мужчина приобрел гражданство Российской Федерации в 2020 году и не сообщил в органы полиции. За указанный факт решением суда он выдворен из страны. Миграционная служба ДП предупреждает о том, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства Республики Казахстан.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество  
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