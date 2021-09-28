Россиянин 30 лет скрывался от правосудия в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

«Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений повлекших смерть человека», - говорится в сообщении.

На его след стражам порядка удалось выйти благодаря оперативной информации в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое проводится в регионе с 25 сентября по 1 октября.

Все это время разыскиваемый находился в Семее, где под чужим именем сожительствовал с женщиной.

«В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию», - сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.